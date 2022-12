Udinese – Sottil ha già la testa al prossimo incontro: La Rassegna Stampa

Proprio contro il West Ham abbiamo visto una squadra che ha giocato per un'ora ad altissimo livello. Non è un caso che si sia portata in vantaggio ed abbia avuto più di qualche occasione per andare sul 2-0 prima e 2-1 poi. Il mister, però, non può crogiolarsi sugli allori e di conseguenza non ci sarà un attimo di sosta. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<