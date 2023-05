Udinese | Sottil: “Vogliamo un posto al sole nella parte sx della classifica”

Il mister dei bianconeri ha presentato la sfida alla Fiorentina, in programma domani pomeriggio alle ore 15 all'Artemio Franchi

Redazione

Come da consuetudine mister Andrea Sottil ha presentato la partita di domani ai microfoni di TV 12, concentrandosi su vari temi inerenti al momento che stanno attraversando i friulani.

Si aspetta diversi cambi da parte della Fiorentina rispetto alla gara di Conference?

"La Fiorentina ha tanti elementi in rosa, in pratica due squadre da poter ruotare con giocatori importantissimi che non hanno partecipato alla partita di Coppa. Se sono calciatori scelti dai dirigenti della Fiorentina vuole dire che sono tutti validi. Io chiedo ai ragazzi di fare sempre la nostra prestazione fatta da aspetti tecnici e motivazionali, tutto parte dall'approccio".

Quella di domani possiamo considerarlo uno scontro diretto per l'ottavo posto?

"Abbiamo 4 partite difficili. Dopo la Fiorentina ci sono Lazio, Salernitana e Juventus. Abbiamo l'obbligo di rimanere il più in alto possibile. Dipenderà dalla nostra concentrazione e da noi stessi perché sappiamo che non ci sono partite facili in Serie A. La nostra parte deve essere quella di fare più punti possibili e di ritagliarci un posto al sole nella parte più bella della classifica".

Qualità della sua squadra è stata la prolificità dei centrocampisti bianconeri:

"Ho sempre cercato di trasmettere ai ragazzi il concetto di accompagnare con più giocatori possibili nella fase offendente, con tanti inserimenti dei centrocampisti che sono molto bravi a calciare e a fornire tanti assist. Dobbiamo continuare su queste medie, perché la squadra sta bene ed è arrivata ad un punto in cui si conosce a memoria".

Su Festy — Come commenta la crescita di Ebosele?

"Festy è un giocatore miglioratissimo. Deve crescere ancora tanto, viene dalla Championship e gioca in un ruolo come quello del quinto che è molto difficile da interpretare in Italia, perché ci sono compiti offensivi e difensivi da consolidare. Lui ha margini di miglioramento ampi e la sua spinta è molto importante per noi".