News Udinese – Spalletti c’è! In panchina rimane Brambilla

Lorenzo Focolari Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 11:58)

Manca solo la sottoscrizione, ma in questa situazione si tratta solo di una formalità. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus e, già pensando a questo ruolo desiderato, questa sera si troverà sugli spalti dell’Allianz Stadium per osservare la partita contro l’Udinese. Da domani, poi, si assumerà ufficialmente la guida della squadra con l'obiettivo di farla risalire e portarla, quantomeno, in zona Champions. Infatti, la Champions è di grande importanza: l’ex allenatore del Napoli e la Juventus hanno raggiunto un accordo fino a giugno 2026. Questo contratto si estenderà automaticamente, accompagnato da un lieve aumento dello stipendio (per ora riceverà tre milioni più bonus), per due anni nel caso di qualificazione alla massima competizione europea.

Il lavoro vero e proprio, almeno secondo le intenzioni di Spalletti, è già iniziato. La sua Juventus adotterà un nuovo stile, tornando alla difesa a quattro e al tradizionale attacco a tre, con Yildiz e Conceiçao come giocatori chiave e l’aggiunta di uno tra Vlahovic e David (l’alternativa sarà il 4-2-3-1).

Tuttavia, la vera e propria sfida per il nuovo tecnico bianconero sarà recuperare Koopmeiners, un investimento di grande valore solo un anno fa e oggi incredibilmente svalutato.