Alla vigilia dell'inizio del campionato, il Corriere dello sport ha realizzato un'analisi sulla stagione imminente per capire chi possa essere il favorito per il titolo, chi cerca un posto in Europa e chi potrebbe affrontare la retrocessione. Ecco i dati sull’Udinese.
Udinese – Opta spaventa i bianconeri! 23,05% sulla retrocessione
L'algoritmo di Opta ha fornito delle percentuali che mostrano come l'Udinese abbia solo lo 0,11% di probabilità di conquistare il campionato, l'1,55% di accedere alla Champions, l'1,11% di partecipare all'Europa League, l'1,74% di entrare in Conference League e un 23,05% di rischiare di retrocedere.
Secondo i dati dell'algoritmo, la salvezza appare più difficile da ottenere per Cremonese e Pisa, con il 38,14% di possibilità di retrocedere, seguiti da Lecce (35,95%), Verona (35,38%), Sassuolo (34,5%), Cagliari (31,39%) e Parma (24,26%).
Questo perché, nonostante le partenze di Lucca e Thauvin, la formazione bianconera si presenta più competitiva delle altre e dovrebbe posizionarsi al 13° posto nella graduatoria.
