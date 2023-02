Udinese-Spezia / Le formazioni ufficiali: le scelte di Sottil e Semplici

Tra meno di un'ora si scende sul campo da gioco per quello che è uno degli incontri più importanti della stagione dell'Udinese. Una squadra che ha grande voglia di tornare a vincere e fare la differenza dopo che ha iniziato l'anno nel migliore dei modi ed ora sembra essersi un po' assopita. Dall'altra parte ci sarà un avversario di primo livello, pronto per dire la sua sin dal primo minuto visto che ha bisogno di importanti punti per la salvezza. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di mister Andrea Sottil e Leonardo Semplici.

I due tecnici hanno diramato in maniera ufficiale le loro scelte per questo incontro molto importante di campionato. Sia da una parte che dall'altra ci sono delle scelte obbligate in alcune posizioni e delle vere e proprie sorprese in altri ruoli. Per i bianconeri ad esempio si prospetta una difesa già citofonata, visto che in campo scenderanno gli unici tre giocatori disponibili. Allo stesso tempo c'è una vera e propria sorpresa in attacco, dove viene rispolverato un Isaac Success che sembrava dover finire fuori dai radar. Lo Spezia, invece, lascia in panchina ancora Eldor Shomurodov e al suo posto c'è il rientro dal primo minuto di Mbala Nzola. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime su questo match di campionato con una squadra che sicuramente ha intenzione di farsi valere nonostante la partita sarà tutt'altro che semplice. Quello di oggi è senza ombra di dubbio un grande giorno: ecco perché <<<