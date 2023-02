Notizie Udinese / La Spezia: l’ex Gotti esonerato, in pole c’è Semplici

Luca Gotti non sarà più l'allenatore dello Spezia. E' approdato nella società ligure il 1 luglio 2022 e fino ad ora questi sono i risultati ottenuti: 17esimo posto in serie A, con 19 punti raccolti in 22 giornate. Inoltre registra, con 19 reti segnate , il terzo peggior attacco del campionato italiano e con 37 reti subite la terza peggior difesa. Fino all'ufficialità del nuovo tecnico la squadra verrà gestita da Lorieri , ex calciatore ed ora vice allenatore dei bianconeri.

Il sostituto

In pole c'è Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Cagliari. Con i biancocelesti ha raggiunto la Serie A nel 2017 e ci è rimasto fino al 10 febbraio, dato che è stato esonerato dopo il 2-1 subito contro il Sassuolo il giorno prima. A Cagliari non è durato tantissimo tempo, infatti in 19 partite ha vinto 7 partite, pareggiate 5 e perse altre 7.