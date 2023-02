Udinese – Lo Spezia è alle porte: le ultime dai campi / Rassegna stampa

L'Udinese deve senza ombra di dubbio invertire la marcia che la ha accompagnata nell'ultimo mese e mezzo. Da quando è ripreso il campionato è arrivata una sola vittoria (contro la Sampdoria a Marassi) poi per il resto solo pareggi e sconfitte. Un bottino troppo misero se si vuole puntare al sogno Europa .

Contro lo Spezia domani alle ore 18 ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni e di conseguenza anche uno stadio stracolmo, visto che in alcuni settori il costo del biglietto è di solo un euro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a scoprire tutte le ultime dai campi in vista del calcio d'inizio. Partiamo con la rassegna stampa <<<