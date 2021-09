Spezia – Udinese / Top e flop della terza giornata di campionato

Il top e flop del match contro lo Spezia. Non sono mancate le sorprese in questo match che ha fatto divertire

Si è concluso il terzo match di campionato per la società friulana. L'incontro non era semplice, anzi, uno snodo cruciale per il campionato e stiamo parlando del match contro Lo Spezia di Thiago Motta. Una partita ricca di colpi di scena e che ha sorpreso tutti in campo ed anche tutte e due le tifoserie. Scopri assieme a noi il top e il flop di questo super incontro.

Top

Fino al 90' il premio era assegnato a Marco Silvestri, autore di parate sontuose ed è anche grazie a lui se oggi parliamo di una vittoria. Dopo però entra il 2002 Lazar Samardzic e trasforma in oro tutto quello che tocca. Un gol straordinario, dopo aver saltato due difensori. Si prende la copertina e decide il match, ora il mister dovrà farlo entrare con costanza nelle rotazioni. Sta sorprendendo tutti e oggi si è superato. Vanno fatti soprattutto i complimenti a Pierpaolo Marino, che ha strappato questo talento al Lipsia per soli due milioni di euro. Ora l'Udinese deve solo goderselo e farlo giocare il più possibile, perché la classe non ha età. Scopri assieme a noi chi ha deluso le aspettative e si è aggiudicato il titolo di flop of the match.

Flop

Il giocatore che ha deluso le aspettative è sicuramente Walace. Nel primo tempo ha giocato una prova buona, facendo diversi interventi in interdizione ed anche inizializzando l'azione senza problemi. Nel secondo è stato un incubo per la retroguardia veneta. Due errori gravissimi che hanno messo la squadra ligure davanti alla porta, per fortuna lo Spezia non è riuscito a trarne vantaggio. Queste pecche lo rendono il flop di giornata, sicuramente ci si aspetta di più dal giocatore brasiliano. Speriamo in un suo rilancio sin dal prossimo incontro.