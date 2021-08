Notizie Udinese – Silvestri: ”Ecco qual è il nostro obiettivo”

Il nuovo numero uno bianconero, Marco Silvestri, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Queste le sue dichiarazioni

Dopo aver ceduto Musso all'Atalanta, l'Udinese ha scelto come nuovo numero uno Marco Silvestri. In queste prime due partite, l'assenza dell'argentino non si è minimamente sentita. Il portiere ex Verona ha mostrato esperienza ed affidabilità. Ad oggi, possiamo dire che la società ha messo a segno un ottimo colpo. Nel frattempo, il classe '91 è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue dichiarazioni.

Ottima partenza

Inizialmente, Silvestri ha detto la sua sull'ottimo avvio di campionato. ''Partenza pazzesca. La partita contro la Vecchia Signora ci ha dato grandi soddisfazioni. Con il Venezia, invece, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Sono molto contento dei messaggi che mi mandano i tifosi, mi fa piacere sapere che mi apprezzano. Non vedo l’ora di dimostrare sul campo tutto, abbiamo appena iniziato e la strada è lunga. Mi sono reso conto di essere arrivato in una società di alto livello'' - prosegue il portiere - '' I miei due miracoldi di venerdì? Il primo intervento su Jhonsen è il più difficile perché bisogna avere la freddezza e la forza di stare in piedi e di aspettare l’avversario. La seconda parata su Okereke è un buon intervento, ma non è solo merito mio. Da quella posizione, l'attaccante deve fare meglio, perchè se calcia bene fa gol. Io ho fatto il mio''. Ma non finisce qui.

Obiettivo

L'estremo difensore ha poi parlato dell'ambiente che ha trovato e dell'obiettivo stagionale. ''L’Udinese è fondamentale per la mia crescita perché la società mi ha comprato per essere il portiere titolare. La principale differenza che ho trovato in questo club riguarda il modo di giocare. Al Verona giocavamo la palla corta e non lunga. Qui il mister mi chiede di giocare dal basso senza però prendere rischi inutili. L'Udinese è sempre stata una squadra molto forte con giocatori di altissimo livello. Probabilmente lo scorso anno era troppo presto perché la società aveva fatto diversi nuovi acquisti. Quest’anno il gruppo si conosce già ed è più unito, abbiamo bisogno di stare assieme.'' - continua il portiere - ''Credo che questa squadra abbia tutte le potenzialità per concludere tra le prime dieci classificate. Secondo me questo campionato è più difficile rispetto allo scorso, perchè i top club si sono rafforzati tutti. Comunque noi abbiamo tutte le potenzialità per arrivare nella parte sinistra della classifica. La salvezza rimane l'obiettivo principale''. Nel frattempo, ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato. Siamo agli sgoccioli <<<