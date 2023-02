Udinese-Spezia / Urge vittoria in campionato: la rassegna stampa

L'Udinese ha intenzione ed è pronto per dare tutto sul campo da gioco pur di poter conquistare i tre punti in vista dei prossimi incontri. Anche ieri pomeriggio la vittoria non è arrivata per un soffio e sicuramente c'è più di qualche aspetto da curare perché non si può andare avanti in questo modo.

Invertire il senso di marcia

La rabbia di Sottil — Il tecnico bianconero ha sbottato in conferenza stampa dopo l'incontro di ieri sera. Effettivamente la squadra per l'ennesima volta si fa agganciare per via di errori personali e di conseguenza non si può fare altro che cercare di spronare tutti i componenti di questo team.

Il fallo mancato — Il nervosismo deriva soprattutto dal secondo gol preso in contropiede. In questa situazione, è stato detto, che l'Udinese difendeva con un uomo in più proprio per evitare una situazione di inferiorità numerica in caso di ripartenza. A nulla è servito, però, visto che il mancato fallo di Lovric ha portato alla rete del pareggio di Nzola.

Il prossimo incontro — Adesso non ci sono più scuse ad al Gewiss Stadium di Bergamo ci si aspettano i tre punti semplici e senza troppi patemi d'animo. Non sarà semplice raggiungere un traguardo di questo tipo, ma l'Udinese si sente pronta ed ha intenzione di sfatare il mito vittoria con una prestazione di livello contro una big.

