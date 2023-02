Udinese, Pozzo riflette su Sottil e lavora ad un colpo totalmente a sorpresa!

Nulla è perduto, sia chiaro. La strada da percorrere è ancora tanta. Ci sono tanti punti in ballo e tutto può succedere, l'importante è non mollare mai. Ma così non va e c'è chi è tornato a mettere in dubbio anche Sottil. Non dimentichiamoci che il mister ha firmato un contratto di un anno in cui però la società si è riservata l'opzione di rinnovo a proprio favore che comprende, ovviamente, anche un adeguamento del contratto. Quindi?