Il nome di Valentín Gómez potrebbe riemergere per la retroguardia dell’Udinese . In questi giorni, Martín Guastadisegno è giunto in Italia (la sua prima tappa è stata Firenze , dove ha discusso del futuro di un altro assistito, Infantino , con il club viola), l'agente del giovane difensore argentino classe 2003 del Vélez Sarsfield . Questo calciatore era molto vicino a indossare la maglia bianconera durante l’ultima finestra di mercato, ma l'affare non si era concretizzato.

Ora, con la partenza di Jaka Bijol verso il Leeds e l'unico arrivo di Nicolò Bertola a costo zero dallo Spezia, il club friulano è alla ricerca di un ulteriore rinforzo per la difesa. Chissà se la presenza dell'agente in Italia possa facilitare un nuovo incontro tra le parti per riprendere in considerazione la trattativa e riportarla nella direzione giusta.