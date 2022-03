Udinese – Con questa squadra cambia tutto / C’è un nuovo obiettivo

Il team bianconero continua a sorprendere e con il ritorno di Pereyra può sognare in grande. Ecco tutte le ultime sul team di Gabriele Cioffi

Il team bianconero è al lavoro per cercare di portare a casa i tre punti dal prossimo incontro e mettersi completamente in salvo. Anche se con questo gioco e questo ritmo è molto difficile che da dietro possano rinvenire le diverse concorrenti. La squadra continua a giocare un'ottimo calcio, propositivo e fatto di pressing asfissiante che manda in crisi le società avversarie. Non a caso negli ultimi tre incontri sono arrivati cinque punti, ma soprattutto due pareggi contro società di alta classifica come l'attuale capolista ed anche i biancocelesti in lotta per l'Europa che conta. Visto come l'Udinese è sceso in campo durante gli ultimi match, bisogna pensare a delle possibili novità e degli aggiornamenti di obiettivo. Dove può arrivare questa squadra?