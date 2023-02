News Udinese – La squadra è pronta per andare in ritiro / I dettagli

L'Udinese deve ritorvare la vittoria il prima possibile. I ragazzi sono pronti per andare in ritiro anticipato in vista del prossimo incontro

Il team allenato da Andrea Sottil non riesce più a trovare continuità sul campo da gioco. Stiamo parlando di una squadra che è partita a mille nel corso di questo campionato ed ora non riesce più a trovare la solidità e la continuità che cercava. Bisogna analizzare nel dettaglio tutte le ultime giocate e soprattutto la solidità che rischia di essere persa dopo tutti questi risultati senza un successo. La dirigenza sta già pensando a come poter mantenere un gruppo compatto nonostante i tanti problemi e la mancanza di vittorie che continua a susseguirsi di settimana in settimana. Andiamo a vedere le ultime sul ritiro che è in programma prima del match contro la Dea di Giampiero Gasperini. Tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro.

La squadra non riesce più a vincere e proprio per questo motivo è pronta a dare tutto questo sabato sui campi del Gewiss Stadium pur di portare a casa i tre punti finali. Dall'altra parte ci sarà un'Atalanta in cerca di rivincita dopo le due sconfitte di fila contro il Lecce e i rossoneri di Stefano Pioli. L'Udinese sa che deve lavorare al massimo sui campi d'allenamento ed allo stesso tempo non si può permettere nessun tipo di errore banale come capitato questa settimana contro lo Spezia.

Il nuovo programma — Molto probabilmente il ritiro verrà anticipato dalla società. I giocatori devono trovare una nuova unità e compattarsi in vista dei prossimi incontri di campionato. La decisione sul nuovo ritiro arriverà solo questo pomeriggio secondo il Messaggero Veneto. Sarebbe il terzo ritrovo in poco più di un mese e sicuramente una situazione da cui i bianconeri devono uscire perché andando avanti così il rischio è quello di perdere il treno Europa. Non perdere tutte le ultime sulla squadra allenata da Andrea Sottil. Ecco l'intervista del portiere Marco Silvestri. Le parole di uno dei pilastri di questa Udinese <<<