News Udinese – Si carica la squadra sulle spalle: “Quanto pesa!”

Il giocatore anche ieri ha fatto emozionare e sicuramente ci troviamo davanti ad un talento puro che sa abbinare velocità e forza

Si conclude oggi l'ottava giornata di Serie A, ma per la società bianconera di Giampaolo Pozzo è terminata ieri introno alle 17. Quando l'arbitro Abisso ha fischiato per tre volte, ponendo fine ad una vera e propria battaglia sul campo da gioco. La partita tra Bologna ed Udinese si è conclusa sul risultato di uno ad uno , ma stiamo parlando di battaglia perché se andiamo a contare le persone finite sul taccuino sul direttore di gara, arriviamo facilmente in doppia cifra. In un match così duro ed intenso è uscito un giocatore: Norberto Beto . Il talento arrivato nelle ultime ore del mercato estivo sta facendo entusiasmare la piazza con le sue giocate, ma soprattutto con la grinta che mette durante i novanta minuti.

All'inizio dell'incontro cerca di prendere in tutti i modi le misure alla difesa rossoblù, che cerca di non lasciargli neanche un centimetro. Appena si trova con un minimo di spazio, fa capire che se lasciato da solo, in campo aperto, può diventare potenzialmente devastante. Allora il tecnico della società emiliana cerca di ingabbiarlo in tutti i modi, per porre un limite alle sue scorribande. Il portoghese però continua a rendersi utile con sponde e colpi di testa che impensieriscono Skorupski. La giocata della partita arriva all'ottantesimo, quando da un campanile alzato da Pussetto, il centravanti colpisce il pallone di testa, senza farselo ripetere due volte ed insacca. Segue subito dopo un'esultanza alla LeBron James, che vuole far capire a tutti chi è il clutch player della squadra.