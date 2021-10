Udinese – Bologna / Il top e il flop del match: “Tutti pazzi per Beto”

Ecco il top e il flop del match tra Bologna ed Udinese. Una partita decisa dagli episodi, ma molto equilibrata

Si conclude l'ottava giornata di campionato per la società bianconera, arriva il secondo pareggio di fila. Comunque, sembra proprio che la dea bendata non voglia guardare verso la Dacia Arena. Anche oggi viene colpito un legno e la società si deve accontentare di una buona prestazione di coraggio e grinta anche con l'uomo in meno. Il tecnico Luca Gotti deve trovare una soluzione, solo due punti ricavati nelle ultime cinque giornate sono veramente troppo poco. Probabilmente il cambio di ruolo si avvicina sempre di più. Andiamo a vedere intanto il top e il flop dell'incontro.

Il top

Il giocatore che ha fatto la differenza anche con l'uomo in meno ed anche nella seconda parte del match è stato il portoghese Norberto Beto. Un'altra partita clamorosa giocata dalla prima punta arrivata negli ultimi secondi del mercato estivo. nel primo tempo prende le misure ai difensori del Bologna ed ogni qual volta arrivi una palla alta c'è sempre lui a spizzarla o renderla utile. Poi arriva l'espulsione di Roberto Pereyra che sembra poter cambiare l'incontro, ma la punta assieme a tutta la compagine bianconera non demorde. Verso la fine del secondo tempo spiove un pallone nell'area piccola e il delantero non si fa sfuggire l'occasione. Vola in cielo e la mette in rete. Regalando un punto vitale alla compagine di Luca Gotti.

Il flop

Un centrocampista oggi delude le aspettative e perde anche le staffe. Stiamo parlando di Roberto Pereyra, dalla superstar bianconera ci si aspetta sempre tanto, ma oggi ha giocato una mezz'ora veramente disastrosa. Al trentesimo del primo tempo si fa espellere lasciando i suoi compagni di squadra con un uomo in meno per più di un'ora. Il problema non è tanto l'espulsione quanto come è arrivata, due falli evitabili che hanno rischiato di distruggere la prestazione della squadra bianconera.