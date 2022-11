Notizie Udinese – La squadra subito in campo: le ultime dal Bruseschi

Oggi la squadra è scesa in campo per una seduta molto importante e di scarico dopo la partita di ieri pomeriggio. Sicuramente l'Udinese deve lavorare al massimo (come citato in precedenza) per poter puntare e sperare di vincere o fare punti allo stadio Diego Armando Maradona. Motivo per cui in questi giorni occorre la dedizione più completa. Se i titolari di ieri pomeriggio sono attesi da una seduta di scarico, non possiamo dire la stessa cosa per chi nell'ultimo periodo non è riuscito a giocare molto. A proposito di giocatori che sono stati fuori nell'ultimo periodo, ecco il punto sulle condizioni di Udogie e Becao.