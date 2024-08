Notizie Udinese – Squalifica e multa: le decisioni del giudice sportivo

Una squalifica, ma anche una multa per la società. Andiamo a leggere nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo dopo i match di giornata

L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco e cercherà in ogni modo di preparare il prossimo incontro di campionato. La squadra non vede l'ora di poter dire la sua anche se dovrà fare a meno di un titolarissimo ed allo stesso tempo ha ricevuto una multa da parte del giudice sportivo . Andiamo a vedere nel dettaglio le decisioni ufficiali.

La squalifica logicamente incide su Hassane Kamara e varrà per un solo turno, dopo la doppia ammonizione che ha costretto l'Udinese a terminare il match in 10 uomini. La multa è da 2000 euro ed arriva dopo che il club ha ritardato di due minuti l'ingresso per il secondo tempo sul campo da gioco. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla cessione di Success <<<