Notizie Udinese – Squalifica e multa per la società: le decisioni del giudice

L'Udinese viene sanzionata anche dal giudice sportivo. In questo avvio di stagione pare non andare nulla nel verso giusto. La squadra bianconera deve accontentarsi di un altro risultato tutt'altro che positivo contro il team primo in classifica. Nel frattempo ci ha pensato anche il giudice sportivo.

Una giornata di squalifica per Joao Ferreira che ha già esaurito il suo primo bonus ammonizioni e soprattutto 3 mila euro di multa per aver tardato il rientro in campo nella seconda frazione di ben quattro minuti. Se la multa non è un grosso problema, lo è l'assenza di Ferreira in difesa. Soprattutto in una situazione di emergenza come quella che stanno vivendo i bianconeri.