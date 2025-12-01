Udinese News – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

La partita contro la Juventus richiede una buona analisi della propria rosa per schierare i migliori undici iniziali

Lorenzo Focolari Redattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 12:28)

Gli ottavi di Coppa Italia sono uno step di valore all'interno della stagione dell'Udinese. L'obiettivo è cercare di dare il massimo e per farlo occorrono i migliori undici. Runjaic vuole fare il cosiddetto turnover: andiamo a scoprire il bollettino per la gara di domani.

Tra gli squalificati non vi è alcun nome. Gli indisponibili sono soltanto due. Thomas Kristensen dovrebbe rientrare a pieno regime nella gara contro il Genoa pertanto domani non ci sarà. Kamara rimarrà out per ancora un bel po' a causa di una fascite plantare.

Nessun nome appare tra i diffidati. Runjaic avrà a disposizione la maggior parte della rosa e vedremo quali saranno le sue mosse.