Udinese News – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino

Mister Runjaic vuole far il contro dei presenti per la prossima sfida di campionato contro il Milan in programma per Venerdì

Lorenzo Focolari Redattore 8 aprile 2025 (modifica il 8 aprile 2025 | 09:13)

L'infermeria bianconera è tornata a riempirsi nel corso di queste ultime settimane. Mister Runjaic vuole vederci chiaro pertanto andiamo a dare uno sguardo al bollettino attuale dell'Udinese. Nella sezione degli squalificati non vi è nessun nome.

Per quanto riguarda gli indisponibili la lista è abbastanza lunga. Zemura rimarrà out fino a fine Aprile a causa di un trauma distrattiva al gemello mediale del polpaccio destro. Thauvin è ancora in forse ma il suo problema alla fascia plantare sembra essere più complicato del previsto. Davis è il mistero dell'infermeria dato che sarebbe dovuto rientrare la scorsa gara ma per delle noie muscolari è in dubbio contro il Milan.

Sanchez è ancora vittima del trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro e forse potrà rientrare a fine Aprile. Per ultimi abbiamo Touré e Sava. Il portiere rumeno potrebbe tornare a disposizione da fine Aprile per via della frattura scomposta del quinto dito della mano destra. La sezione diffidati vede Giannetti, Kristensen, Ehizibue, Lovric e Payero.