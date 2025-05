Udinese | Lucca-Thauvin: i numeri stagionali della coppia d’attacco

La coppia d'attacco Lucca-Thauvin è reduce da una buona stagione: ecco i numeri che confermano le prestazioni

Lorenzo Focolari Redattore 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 15:42)

Senza ombra di dubbio stiamo parlando dei due fari di questa Udinese. Runjaic ha battezzato subito il francese come capitano e il gigante ex Pisa è stato l'ariete dell'attacco friulano. Davis, Sanchez, Bravo e Pafundi hanno avuto vari problemi di diversa natura (chi per infortunio, altri questioni di età e adattamento al sistema di Runjaic).

Lorenzo Lucca e Florian Thauvin, messi insieme, hanno totalizzato 20 reti, classificandosi come la settima coppia d’attacco di questo campionato di Serie A, a pari merito con quella della Lazio. Thauvin ha segnato 8 volte, un rendimento che non raggiungeva dall'annata 2018/19, mentre Lucca ha messo a segno 12 gol, ai quali si aggiunge un assist, rendendolo l’italiano con il maggior numero di partecipazioni ai gol in maglia bianconera dal 2014/15 quando c’era Antonio Di Natale.

Solo Moise Kean ha contribuito con più punti alla sua squadra rispetto a Lucca, con 13, al pari di Artem Dovbyk, Romelu Lukaku e Riccardo Orsolini. Lucca detiene anche il record per i gol di testa, avendone segnati cinque come Roberto Piccoli e Mateo Retegui.