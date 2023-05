News Udinese | Stagione finita per Fagioli: non ci sarà alla Dacia Arena

Il talento azzurro ha riportato la rottura della clavicola durante il match di ieri sera. Non sarà disponibile per la trasferta di Udine

Redazione

Dopo la sconfitta rimediata contro il Siviglia, continua a piovere sul bagnato in casa Vecchia Signora a circa tre settimane dall'ultima gara di campionato contro l'Udinese alla Dacia Arena. In vista della trasferta in terra friulana, il tecnico dei piemontesi doveva fare già a meno di Paul Pogba, dopo l'elongazione alla coscia sinistra, Mattia De Sciglio, Matias Soulè, convocato al Mondiale U20, e ora anche del giovane centrocampista Nicolò Fagioli.

Il talento azzurro classe 2001 si è infortunato durante il match di ritorno di Europa League, riportando la frattura della clavicola destra. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per Fagioli, dopo l'intervento chirurgico che verrà effettuato nei prossimi giorni, sono previsti almeno 1-2 mesi di riposo, dunque la stagione agonistica può dirsi conclusa. Sarà quindi emergenza a centrocampo per i bianconeri in quel di Udine.

Rientro Beto? — Per quanto riguarda i bianconeri, l'unico giocatore che dovrebbe tornare arruolabile per le prossime partite è Beto. L'attaccante lusitano, ancora alle prese con i problemi alla schiena, non è certo di esserci già domenica contro la Lazio. Vedremo cosa diranno i prossimi allenamenti.