Udinese – Lucca e Thauvin ceduti: stagione in salita per Runjaic?

La coppia d’attacco per eccellenza dell’attacco friulano non esiste più: entrambi sono stati ceduti e ora Runjaic non ha l’attacco

Lorenzo Focolari Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 10:34)

Se per Lucca l’esito era scritto nell’aria, per a Thauvin si è trattato di un fulmine a ciel sereno. L’attaccante francese non si vedeva in campo da Marzo scorso, quando uscì per un infortunio che lo avrebbe tenuto lontano dai campi fino a qualche settimana fa.

Nel frattempo l’Udinese si è salvata e ha dato vita ad un calcio mercato incerto già dal passaggio di proprietà (ancora oggi non concluso). Lucca ha fatto i bagagli ed è andato a Napoli da Antonio Conte. Una scelta prevedibile per un ragazzo che ha totalizzato la doppia cifra di reti in Serie A.

A quel punto l'attacco vedeva Thauvin e Davis come protagonisti. La sensazione era positiva nei confronti del francese dal momento che aveva firmato il rinnovo mesi addietro e che gli stessi preparatori certificavano la sua guarigione. In realtà quel rinnovo è servito soltanto a monetizzare il cartellino di Thauvin che per 6 milioni si è trasferito al Lens in Francia. Adesso Runjaic ha Davis più il nuovo arrivato Bayo e i due giovani Pafundi e Bravo. Niente sarà facile senza il gigante e il monsieur bianconero.