Udinese | Che la stagione abbia inizio: primi allenamenti presieduti da Sottil

Il club bianconero ha dato il via ufficiale alla nuova stagione con l'inizio del ritiro. Ecco il resoconto delle prime sessioni d'allenamento

Manca meno di un mese all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. In particolare, in questi primi giorni di Luglio la squadra si allenerà al centro sportivo Bruseschi, per poi spostarsi l'11 a Lienz, in Austria. Sarà proprio nella città tirolese che il club bianconero inizierà il vero e proprio ritiro. Nello specifico, facciamo un focus su quelle che sono state queste prime giornate d'allenamento.

Nella giornata di ieri, 4 Luglio, si è tenuta la prima seduta d'allenamento della stagione presieduta dal nuovo allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil. Dopo il raduno della mattina, alle 12 la squadra si è ritrovata alla Dacia Arena, per poi giungere al Bruseschi nel pomeriggio per il primo allenamento dell'anno. Mister Sottil, per la sua prima seduta d'allenamento, ha preferito concentrarsi sul piano atletico e su un'esercitazione sui passaggi. Per quanto riguarda la sessione odierna, invece, l'ex tecnico dell'Ascoli ha optato per una doppia seduta tra palestra e campo.

Da sottolineare anche la presenza al raduno dei giocatori in uscita. Fra tutti, spiccano Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. Entrambi i calciatori, nonostante siano in partenza, hanno deciso di prendere parte al ritiro precampionato dell'Udinese, in attesa di sapere qualcosa in più in merito al loro futuro. Come si può notare dai video divulgati sui profili social della società friulana, i due calciatori bianconeri sono apparsi molto entusiasti e sereni, sensazione confermata anche dal DS bianconero, Pierpaolo Marino, nel corso della conferenza stampa di presentazione di mister Sottil:

Deulofeu e Molina si sono allenati con la squadra e hanno dimostrato grande entusiasmo. Il mercato è ancora bloccato. Gerard piace al Napoli e nelle scorse settimane abbiamo avuto degli incontri, ma non hanno ancora affondato il colpo. Nahuel è finito nei radar di molte squadre, ma nessuno ha ancora fatto la mossa decisiva. Vendiamo i nostri top player solo quando raggiungono il prezzo giusto.

