Udinese – Rischia la stangata da parte del giudice / Non può sbagliare

Il team bianconero continua ad avvicinarsi al prossimo incontro di campionato. Un giocatore rischia la stangata e non potrà sbagliare

La squadra allenata da Gabriele Cioffi si avvicina, continuamente, al prossimo incontro. Si parla di un impegno che non si può sottovalutare se si vuole puntare a qualcosa in più della salvezza. Sicuramente bisognerà fare moltissimo per poter sorprendere la Roma allenata dal vincitore di due Champions League: José Mourinho. Nelle ultime ore iniziano ad esserci diverse voci su chi potrà scendere in campo come titolare e chi invece dovrà fare la differenza dalla panchina. Intanto, bisogna anche fare attenzione alle decisioni del giudice sportivo. C'è un talento bianconero che è a rischio squalifica e perderlo in questo finale potrebbe essere un grosso problema. Ecco di chi stiamo parlando.

Il giocatore al centro dell'articolo non è riuscito ad aiutare il team nell'ultimo periodo e sicuramente la squadra non vorrà perderlo di nuovo, motivo per cui deve prestare la massima attenzione e fare il possibile per potersi confermare titolare. Stiamo parlando del centrocampista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. Da quando è ritornato dal suo infortunio alla spalla ha sempre fatto la differenza e sono en due gli assist serviti ai suoi compagni negli ultimi tre match. Con lui sul campo da gioco la squadra è completamente diversa e riesce a fare delle giocate non indifferenti. Ecco il motivo per cui dovrà fare molta attenzione.

Il cartellino giallo ottenuto nel pomeriggio (vincente) di sabato scorso è stato molto pesante, dato che gli è costato una diffida tutt'altro che da sottovalutare. Il trequartista argentino non potrà più commettere errori se non vuole passare il prossimo incontro da sul divano di casa. Non finiscono qua le novità in casa bianconera. Il capitano sembra essere pronto per tornare sul campo da gioco. Il tecnico Gabriele Cioffi studia tutte le possibili soluzioni.