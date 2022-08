Notizie Udinese | Stangata per Perez! Ecco quando torna

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo che Perez, "al 49' del primo tempo, durante un'azione di giuoco, senza conseguenze lesive, ha colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone", ha optato la squalifica per 2 giornate per il centrale della Seleccìon. Nehuen Perez sarà quindi costretto a saltare la sfida contro il Monza, in programma venerdì sera alle 18,30 all'U-Power Stadium, e la successiva sfida alla Dacia Arena contro la Fiorentina. Assenza che può rivelarsi fondamentale nello scacchiere tattico di Andrea Sottil, già alle prese con l'infortunio capitato a Bijol. Al posto dello sloveno, nel caso di un suo forfait, tornerebbe di moda il nome di Bram Nuytinck, già subentrato all'ex CSKA sabato. L'ex tecnico dell'Ascoli potrebbe varare anche per un cambio modulo, come fatto contro la Salernitana, ma al momento non ci giungono indicazioni in tal senso. Vedremo se i bianconeri faranno ricorso per cercare di diminuire la squalifica del suo difensore, anche se la buona riuscita della richiesta pare ridotta al lumicino. Proprio per questo motivo è pronto Benkovic, che tanto bene ha fatto nel precampionato. Nel mentre Marino, per sopperire alla partenza di Udogie direzione Londra, si è accaparrato un laterale per il futuro. Ecco di chi si tratta <<<