Udinese-Sampdoria / Stankovic recupera tutti: vicino il rientro di Conti

Il tecnico dei blucerchiati avrà molto probabilmente tutti i giocatori disponibili per il match decisivo di domenica contro i friulani

Redazione

Quella di domenica sappiamo che sarà una delle partite più importanti per la stagione dell'Udinese. I bianconeri devono tornare a vincere dopo diversi incontri in cui i tre punti sono mancati. Se escludiamo le amichevoli, sono ben dieci i match senza successo per la squadra allenta da Andrea Sottil, sicuramente troppi per una società che fino a qualche mese fa faceva sognare l'Europa ai tifosi. La partita di domenica sarà contro la Sampdoria. Proprio i blucerchiati si ritrovano nella stessa situazione dei bianconeri, cioè possono solo vincere.

Il match di campionato tra la Sampdoria e l’Udinese è alle porte e Stankovic spera di avere buone notizie dalla sua infermeria. Tra questi ci sono De Luca e Conti che in questa stagione sono stati adoperati pochissimo e potrebbero tornare ad essere utili per la formazione di casa. I due giocatori sono in fase di recupero, così come riferito dal report medico dei doriani che spiega che i due giocatori hanno svolto una seduta di allenamento differenziata.

L'infortunio di Conti — Conti si era sottoposto ad un intervento chirurgico e per questo motivo ha iniziato la fase di recupero. È probabile che i due giocatori possano proseguire su questi ritmi, con un ritorno graduale in campo, anche se è possibile una convocazione già dalla prossima partita di campionato. Stankovic spera di riaverli al più presto, soprattutto Conti, vista la partenza di Berezynski verso Napoli.