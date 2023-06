News Udinese – Stasera gioca l’Italia under 21 / Udogie sarà titolare

Oggi inizia ufficialmente l'Europeo under 21 per gli azzurri del commissario tecnico Nicolato. Si parla di una competizione fondamentale per cercare a tutti i costi di assicurarsi un posto alle prossime Olimpiadi. L'Italia manca questo grande traguardo da tanto, troppo tempo. L'ultima volta che la nazionale ha giocato la competizione a cinque cerchi era il lontano 2008. Adesso arriva una grande chance e a partire da questa sera contro la Francia non si potrà più sbagliare. La partita sarà anche davvero molto importante per i tifosi dell'Udinese. Dal primo minuto dovrebbe esserci sulla fascia sinistra uno dei migliori calciatori nelle ultime due stagioni:Destiny Udogie. Questa sarà la sua vetrina prima di passare definitivamente in Inghilterra o meglio a Londra. Oggi anche da lui ci si aspetta una prova che denoti tutta la sua maturità. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime. Ecco le parole dell'agente Trubin <<<