mondoudinese udinese news udinese Udinese – Stefano Fiore sulla sfida tra emiliani e friulani: le parole

udinese

Udinese – Stefano Fiore sulla sfida tra emiliani e friulani: le parole

Udinese – Stefano Fiore sulla sfida tra emiliani e friulani: le parole - immagine 1
Il doppio ex di Parma e Udinese, Stefano Fiore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match al Tardini in programma per questo sabato
Lorenzo Focolari Redattore 

Stefano Fiore ha rilasciato delle dichiarazioni sulle possibili difficoltà che dovranno affrontare due delle sue ex squadre - Udinese e Parma - quando si sfideranno sabato 29 novembre allo stadio Tardini: "L’Udinese non ha un buon equilibrio e manca di un attaccante di riferimento, a differenza del Parma, con Pellegrino che rappresenta la principale minaccia per la squadra di Runjaic".

Per l'ex giocatore, l'equilibrio deve essere trovato "partendo dall'attaccante centrale, perché a mio avviso manca un punto di riferimento che possa garantire continuità nell'attacco. Zaniolo e Atta possono cambiare il corso del gioco, ma è assente il Lucca dell'anno scorso, quindi un calciatore capace di risolvere le partite sporche e che possa garantire una presenza in area di rigore avversaria, che ora si cerca con un numero maggiore di giocatori. Senza un riferimento, l’Udinese tende a scoprirsi, con la conseguenza che poi non riesce sempre a contrastare le ripartenze degli avversari negli spazi".

Riguardo all'Udinese e ai singoli, Fiore ha dichiarato: "Faccio fatica a comprendere appieno questa Udinese, che sembra essere la squadra più fisica della competizione. Probabilmente quello che risulta maggiormente assente è un equilibrio generale, visibile nelle difficoltà a segnare e nei troppi gol subiti, con la difesa penultima, davanti solo a quella del Torino. Preferisco Atta in mezzo al campo come centrocampista interno, dove può inserirsi con facilità. Calciatori di qualità come lui possono adattarsi ovunque, anche sulle fasce come è stato fatto l'anno scorso, ma risulta limitato se non viene coinvolto attivamente nel gioco. La qualità di Zaniolo è innegabile, ma deve riuscire a trovare costanza il prima possibile". Le ultime notizie di mercato: Allegri vuole Kristensen: il piano dei rossoneri <<<

Leggi anche
News Udinese – Marino: “La squadra? Credo che possa fare…” Le parole
Notizie Udinese – Scelto il direttore di gara per la sfida contro il Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA