News Udinese / L’ex stellina Braaf pronta a tornare a giocare in Serie A

Era il gennaio 2021 quando un giovanissimo Jayden Braaf , ala olandese del Manchester City, venne preso in prestito con diritto di riscatto (fissato attorno ai 10 milioni) dall' Udinese . In sei mesi di Friuli, l'esterno colleziona quattro presenze e un gol contro il Benevento (rete che ha stabilito il record di più giovane marcatore olandese della Serie A ). A livello internazionale si parlava benissimo di questa promessa, ma poi l'infortunio grave al ginocchio ha complicato le cose. Il rientro alla casa base del City e poi la cessione al Borussia Dortmund nella squadra Under 23 sembrava la scelta giusta.

Ora a quasi 21 anni e con ancora tutto da dimostrare, l'ex meteora dell' Udinese potrebbe fare ritorno in Italia. Stando a quanto riportato da Sky Sport DE, l'olandese che non ha lasciato il segno nella squadra riserve del club giallonero ( 7 misere presenze ), starebbe pensando a un ritorno in Italia . Lo stesso Borussia vorrebbe cedere il giocatore già durante questa finestra invernale di calciomercato.

Ritorno in Italia?

Le qualità Braaf le ha e questo si era notato anche nelle poche apparizioni avute due anni fa con la maglia bianconera. Nonostante il calciatore sia legato al club teutonico per altre due stagioni, sembra essere sempre più vicino un suo trasferimento nel Belpaese, dove alcuni club starebbero fiutando l'affare. Una nuova chance per Jayden Braaf in Italia? Chissà che nel girone di ritorno di Serie A non affronti proprio la sua ex squadra.