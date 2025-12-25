L'Udinese scende in campo nel corso della mattinata di Natale, la squadra di mister Kosta Runjaic non passerà una giornata spensierata soprattutto a due giorni dalla sfida di campionato con i biancocelesti di Maurizio Sarri. Oggi la squadra inizia il suo ritiro che porterà direttamente all'incontro di campionato.
Notizie Udinese – Stilato il programma del ritiro: tutti i dettagli
udinese
Notizie Udinese – Stilato il programma del ritiro: tutti i dettagli
L'Udinese ha stilato il programma del ritiro dei bianconeri. Ecco tutti i dettagli e il punto sulla squadra in vista del prossimo incontro
Una decisione che è stata presa per fare gruppo dopo quanto avvenuto nell'incredibile e roboante sconfitta con la Fiorentina. Stasera si parte e domani sarà un'altra giornata per stare tutti assieme. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sul futuro di un calciatore importante come Sandi Lovric. Lo sloveno verso l'addio <<<
