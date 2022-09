Udinese – L’ex Stipe Perica riparte dal Belgio: ecco il suo nuovo team

L'ex bomber bianconero apre un nuovo capitolo della sua carriera. Ecco dove andrà a giocare dopo la sua esperienza al Watford

L'ex bomber bianconero Stipe Perica è pronto per una nuova avventura. Il calciatore non è mai riuscito a lasciare il segno con la maglia dell'Udinese e dopo il suo trasferimento è iniziata una vera e propria girandola di prestiti che lo ha portato a giocare in diversi campionati europei. Il giocatore croato era arrivato dal Chelsea nel lontano 2016, le aspettative nei suoi confronti erano molto alte e anche la cifra sborsata dai Pozzo per accaparrarsi una giovane promessa era tutt'altro che indifferente. Ben quattro milioni e mezzo di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Ora, però, inizierà un nuovo capitolo della sua carriera. Appena firmato un contratto triennale, ecco in quale squadra.

La nuova squadra del centroavanti sarà lo Standard Liegi. Il centravanti è pronto per riscattarsi ed andare a giocare in Belgio, dove troverà pane per i suoi denti e la possibilità di mettersi in mostra. A 27 anni non è ancora riuscito a trovare una società che li da la giusta importanza e la possibilità di fare la differenza sul campo. Questo potrebbe essere uno dei suoi ultimi treni, nonostante le buone prestazioni e i grandi match giocati nelle ultime due stagioni con la maglia del Maccabi Tel Aviv.

Le statistiche del giocatore

Da quando ha iniziato la sua carriera a livello professionistico, l'attaccante croato non è mai riuscito a trovare tanti gol con continuità fino alla passata stagione. Da quando è approdato in Israele è riuscito a mettere a referto ben venti gol in sole cinquanta presenze. Una media molto interessante e che gli ha permesso di tornare in un calcio più competitivo. Stipe è a caccia di rilancio e non vede l'ora di fare la differenza per assicurarsi una maglia da titolare anche in Belgio.