Udinese | Masina: “Sto tornando. Sono orgoglioso del mio Marocco”

L'esterno marocchino dei friulani ha parlato a Sky dell'infortunio e del momento della sua Nazionale, impegnata domani in semifinale

Questo pomeriggio è intervenuto su Sky Sport 24 l'esterno marocchino dell'Udinese Adam Masina. Il laterale è fuori dallo scorso settembre per la rottura del legamento crociato e sta continuando la riabilitazione per tornare quanto prima. In trasmissione ha parlato del momento che sta vivendo e del Marocco, autentica sorpresa di questo Mondiale: "Il recupero va molto bene. Sto lavorando molto in riabilitazione e siamo molto contenti di come sta andando".

L'esterno bianconero ha proseguito parlando della sua scelta di far parte della nazionale africana: "Ho accettato la Nazionale marocchina perché ho avuto una discussione con il c.t. e mi sono sentito molto apprezzato come giocatore ma soprattutto come persona. Ci ho messo parecchio ad accettare, ma ho sentito dentro di me un entusiasmo particolare e ci ho tenuto a entrare a far parte di questa nazionale. Sono contento di portare felicità al popolo marocchino che è un paese che vive di calcio. Adesso tocca ai miei compagni portare a termine il sogno Mondiale".

Le parole di Masina — Infine una chiosa su ciò che sta provando nel vedere la sua squadra da lontano: "Non è un momento facile per me perché sarei potuto essere lì a godermi un momento storico del mio paese, invece la rottura del crociato me lo ha impedito. D'altra parte ho un emozione molto forte nel vedere i miei compagni. Brucia non essere presente e non poter dare man forte alla squadra, però ho visto una grande formazione, capace di eliminare squadre come Spagna e Portogallo. Dobbiamo continuare a difenderci e ad attaccare quando si può. Possiamo fare male a chiunque. Sono orgoglioso del mio Marocco".