Notizie Udinese – Stop Kristensen: il punto sull’infortunio in amichevole

Una sfida che doveva essere utile per tenere il ritmo partita tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Pordenone che sta cercando di riconquistare l'accesso nella massima serie dilettantistica. Non sono arrivate, però, solo buone notizie visto che la difesa rischia di perdere un componente decisamente importante. Nel corso del match, infatti, ha alzato bandiera bianca Thomas Kristensen .

Il difensore centrale danese ha riscontrato un problema muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Adesso non ci resta che capire quale sarà l'entità dell'infortunio e per quanto i bianconeri dovranno fare a meno delle sue giocate. Una vera e propria maledizione in un reparto che fatica sempre di più a restare al completo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Solet ha delle novità importanti <<<