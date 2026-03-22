Una squadra decisamente interessante che sta mettendo a referto un ottimo rendimento di stagione in stagione. Quest'anno l'idea è quella di arrivare finalmente ai 50 punti in classifica, un risultato che ai bianconeri di Udine manca da più di un decennio. Mancano sempre meno giornate, ma questo è l'obiettivo prefissato.
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Calciomercato Udinese – L’Inter su Solet: i dettagli sull’interessamento
L'Inter ha già puntato un calciatore che è un assoluto protagonista con la maglia bianconera, non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli
Non perdiamo un secondo e di conseguenza iniziamo a vedere quello che potrebbe essere anche il futuro di alcuni dei calciatori che si stanno mettendo in mostra con la maglia dell'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita, ma soprattutto ecco i dettagli sull'interessamento di una big nei confronti di uno dei super top. Ecco il futuro di Solet <<<
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