News Udinese | La storia di Castelletto: il friulano che ha debuttato in Qatar

Il calciatore in questione è Jean Charles Castelletto, difensore francese naturalizzato camerunese in forza al Nantes. Il classe 1995 dopo la trafila nelle giovanili della Francia, ha scelto di difendere la causa del Camerun, Paese d'origine della mamma, nata a Yaoundé. In una intervista ripresa da repubblica.it, il giovane ha raccontato le sue origini, spiegando come lui si senta "un po' francese, un po' camerunese e un po' italiano" .

Un friulano al Mondiale

Senza l'Italia in campo in Qatar, il Friuli è comunque rappresentato in questi Mondiali. Sì perché Castelletto è per metà, italiano, e più precisamente friulano. Il papà di Jean Charles ha lasciato Udine, dove è nato, quando era ancora un bambino. E il difensore di italiano dice di avere "la grinta", quella che gli ha consentito di arrivare al Mondiale e gli permetterà di affrontare a febbraio la Juventus in Europa League per la sua prima volta in uno stadio italiano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sulla trattativa delle ultime ore. Success interessa ad una big: le ultime <<<