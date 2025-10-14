Israele più Udine uguale ricordo: l'associazione storica risale ai tempi di Ronny Rosenthal, un attaccante molto veloce dello Standard Liegi che nel 1989 firmò un contratto con l'Udinese. Tuttavia, Rosenthal non ha mai giocato in Italia. Gianpaolo Pozzo decise di non procedere all'acquisto dopo aver notato che le mura della città erano piene di scritte antisemite.
udinese
Udinese – Ronny Rosenthal e la sua “storia” con i bianconeri: le parole
Rosenthal, è andata proprio così?
"Assolutamente no, l’Udinese cambiò idea per due motivi: il primo era legato a un problema alle vertebre. Il secondo, e più significativo, è che nel frattempo il club riuscì a ingaggiare Balbo".
Cosa le ha lasciato la sua esperienza a Udine?
"Niente di particolare, io fui accolto molto bene. Mi parlarono poi delle scritte, ma c’è un colpo di scena: l’anno successivo sono andato al Liverpool".
Oggi l'atmosfera a Udine è altrettanto tesa.
"Per motivi diversi, di cui preferirei non discutere. Sport e politica devono rimanere separati".
C'è una città sotto controllo per Italia-Israele. È impossibile non menzionarlo.
"Comprendo come si senti un tifoso che si reca allo stadio in queste circostanze. Non è una situazione piacevole e nemmeno per gli atleti".
Le ultime di mercato: Colpo in porta! Il “nuovo” guardiano per Runjaic <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA