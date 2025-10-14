Udinese – Ronny Rosenthal e la sua “storia” con i bianconeri: le parole

Ronny Rosenthal ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato che lo ha visto coinvolto con l'Udinese nel 1989

Israele più Udine uguale ricordo: l'associazione storica risale ai tempi di Ronny Rosenthal , un attaccante molto veloce dello Standard Liegi che nel 1989 firmò un contratto con l'Udinese . Tuttavia, Rosenthal non ha mai giocato in Italia. Gianpaolo Pozzo decise di non procedere all'acquisto dopo aver notato che le mura della città erano piene di scritte antisemite.

Rosenthal, è andata proprio così?

"Assolutamente no, l’Udinese cambiò idea per due motivi: il primo era legato a un problema alle vertebre. Il secondo, e più significativo, è che nel frattempo il club riuscì a ingaggiare Balbo".