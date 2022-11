News Udinese | Stramaccioni: “Sottil è un allenatore e una persona vera”

L'ex tecnico dei bianconeri, ora commentatore dei Mondiali in Qatar per la Rai, ha parlato hai microfoni di TMW del momento dei friulani

La prima parte di campionato si è conclusa da una settimana e l'Udinese non può fare altro che essere soddisfatta. Dopo un avvio di incredibile fattura è arrivata una pausa più che meritata con una squadra che sembrava proprio avere le pile scariche. Il mese di pausa arriva nel momento migliore per poter ricaricare le batterie e prepararsi ad una seconda parte di stagione che porterà fino a giugno. L'obiettivo Europa non è tramontato ed anzi è più vivo che mai. Ha detto la sua sull'Udinese anche un ex storico, stiamo parlando di Andrea Stramaccioni, ex tecnico di Udinese e Inter.