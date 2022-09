Udinese | Lo strano caso di Udogie: da titolare in Friuli a panchinaro in U21

Il laterale bianconero non ha preso parte all'undici titolare della Nazionale U21 che ha sfidato ieri in amichevole l'Inghilterra

Lo strano caso di Destiny Udogie. Il laterale bianconero è una delle rivelazione dell'Udinese degli ultimi due anni. Grazie alla sua forza fisica e alla spiccata tecnica, il giocatore prelevato dal Verona si è confermato come uno dei migliori prospetti europei in quel ruolo, tant'è che il Tottenham di Conte ha fatto di tutto per accaparrarselo a fine stagione, mettendo sul piatto la modica cifra di 26 milioni di euro. 5 gol la passata stagione, già 2 in questo avvio, coadiuvati da prestazioni sempre positive e con margine di crescita. Eppure in Nazionale non vive della stessa considerazione.

La non convocazione da parte di Mancini per le gare Nations League ha fatto scalpore. Il c.t. della Nazionale ha preferito portare nel ruolo di terzino sinistro il debuttante Mazzocchi della Salernitana e il veterano Emerson Palmieri del West Ham. Niente spazio, quindi, per uno degli artefici principali di questo avvio scintillante degli uomini guidati da Andrea Sottil. Scelta francamente incomprensibile, in una posizione dove l'Italia ha già perso da tempo il miglior Spinazzola.

Poco spazio anche con Nicolato

A questo si aggiunge una beffa. Convocato regolarmente con l'U21, Udogie, nell'amichevole di ieri contro l'Inghilterra, è partito inizialmente dalla panchina. Al suo posto Fabiano Parisi, laterale che sta facendo comunque molto bene con la maglia dell'Empoli. Il terzino bianconero è stato poi inserito nella ripresa, sul punteggio di 2-0 in favore dei three lions, e di fatto è stato il migliore in campo degli Azzurrini. La Gazzetta dello Sport addirittura lo ha giudicato indispensabile per questa formazione. Anche Tuttosport rincara la dose sulla sua prestazione: "con lui in campo, l'Inghilterra non impensierisce più". segnali di come ormai Udogie sia pronto per il salto di qualità. Starà a Mancini adesso decidere del suo futuro, con l'ombra della Nigeria pronta ad aleggiare per i corridoi di Coverciano, essendo la patria natale dei genitori di Destiny. Non rimane quindi tempo da perdere.