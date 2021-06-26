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Anche Stryger in partenza?

La strategia dell'Udinese non è ancora molto chiara. Gotti ha accettato di sedere sulla panchina bianconera anche il prossimo anno ma avrà preteso delle garanzie. Ovviamente stiamo parlando di calciomercato. In questo momento, però, Musso, De Paul e Molina sembrano sempre più fuori che dentro. La lista di chi potrebbe fare i bagagli però non finisce qui. Negli ultimi giorni anche il nome di Stryger Larsen sarebbe stato aggiunto alla lista delle partenze. La società friulana vuole fare cassa e nessuno è incedibile (al prezzo giusto). Sono diversi i club che avrebbero messo gli occhi sul numero 19. Il danese piace anche all'estero, in Premier League si parlerebbe molto bene di lui, ma soprattutto a una rivale del nostro campionato. La famiglia Pozzo ha fissato il prezzo. Ecco quanto costa.

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