Dal centro sportivo di Asseminello si parla di un possibile modulo a specchio. In realtà Pisacane deve ancora trovare la sua formazione ideale per contrastare i giocatori dell'Udinese in casa loro. Ecco i nomi più in auge per la titolarità di Domenica
Verso Udinese-Cagliari | Pisacane studia gli 11 “anti-bianconeri”!
L'allenatore del Cagliari inizia a muovere le prime pedine per comporre la sua formazione in occasione della gara al Bluenergy
Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 con i porta Elia Caprile. I papabili titolari della difesa rossoblu potrebbero essere Zè Pedro, Mina e Luperto. Sulle fasce trovano posto attualmente Obert e Palestra, mentre a centrocampo Adopo, Prati e Folorunsho sono tra i prescelti.
In attacco, vista l'assenza di Belotti a causa infortunio, troverebbero posto Esposito e Borrelli.
