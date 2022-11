News Udinese – Success e Beto, ecco il tandem su cui fare affidamento

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode ancora la vacanza. La ripresa dei lavori è fissata per fine novembre, dove partirà un vero e proprio nuovo ritiro e bisognerà dare tutto per poter riprendere al massimo in modo da mettere in crisi tutte le avversarie che ci saranno sul cammino. L'obiettivo è quello di non arrivare lunghi, ma di essere protagonisti dalla sedicesima fino alla trentottesima giornata con nessuna esclusione. Sin dal giorno in cui il campionato riprenderà, però, bisognerà far fronte a diversi problemi. Dopo l'infortunio subito contro il Napoli non c'è alcuna certezza che lo spagnolo Gerard Deulofeu riesca a tornare da protagonista già contro l'Empoli. Il mister sa già come sostituirlo e si scalda il possibile nuovo tandem d'attacco.