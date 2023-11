Udinese – Success o Lucca? / Ecco la scelta di mister Cioffi

Isaac Success o Lorenzo Lucca? Questa è la scelta che mister Gabriele Cioffi deve prendere prima della sfida che si giocherà in quel di Roma

Isaac Success o Lorenzo Lucca ? Una decisione che da quando è tornato Gabriele Cioffi in panchina pare essere quasi scontata. La squadra bianconera che farà affidamento praticamente totale sul giocatore nigeriano da qua a fine anno, ma anche il bomber italiano vuole giocarsi le sue carte anche se dallo stesso Cioffi è stato etichettato come: "Prima scelta dalla panchina".

Contro la Roma potrebbe esserci una piccola inversione e forse vedremo finalmente le capacità di Lucca dal primo minuto. Non una scelta facile da prendere, soprattutto se bisogna lasciare in panchina il pupillo del tecnico. Non ci resta che attendere l'ora prima del fischio d'inizio.