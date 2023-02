News Udinese / Success: “Penso di meritare la chiamata della Nigeria”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che dopo questo momento difficile ha voglia di riprendersi il piazzamento in Conference League. Il settimo posto momentaneo non garantirebbe questo accesso, solamente perché gli scontri diretti sono a sfavore nei confronti del Torino di Ivan Juric . Allo stesso tempo, però, bisogna continuare a tenere sotto osservazione la situazione che riguarda il centravanti ex Watford e Granada Isaac Success .

C'è attesa in Nigeria per le convocazioni che il C.t. della nazionale Jose Peseiro diramerà per le gare di qualificazione alla prossima coppa d'Africa che si terranno tra il 23 marzo e il mese di settembre. Il primo impegno per la Nigeria è il 24 marzo ad Abuja. L'attaccante bianconero Isaac Success, interpellato in merito ad una sua possibile convocazione da owngoalnigeria, ha lanciato una sorta di appello al suo CT: "Non so come mai non sono nella squadra, perché il mio stato di forma non è male. Ho giocato molto in questa stagione e la mia squadra non sta facendo male. So che il C.t. sa della mia disponibilità e spero che mi dia la chance che penso di meritare".