Notizie Udinese – Success e la Premier League Libica: il punto sull’ex

Isaac Success sta per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. L'ex giocatore dell'Udinese ha trovato accordo con l’Al-Ta'awon SC, club che gioca nella Premier League Libica. Dopo un periodo deludente con l'Al-Wasl negli Emirati Arabi, il nigeriano si prepara a rimettersi in gioco all'età di 29 anni.
Isaac Success cambia i piani della sua carriera: l'attaccante giocherà nella Premier League Libica e ha già l'accordo con una squadra
Dopo aver militato in squadre come Granada, Watford, Malaga e Udinese, con cui ha totalizzato 79 apparizioni e segnato 4 reti, il giovane del 1996 è intenzionato a superare le difficoltà recenti e a rilanciare la sua carriera con un club che ambisce a posizioni alte in classifica.
L'esperienza di Success potrebbe rivelarsi un fattore decisivo in questa nuova avventura, entrando a far parte di una squadra che cresce di anno in anno, diventando un esempio nel panorama del calcio nordafricano. Le ultime di mercato: Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto <<<
