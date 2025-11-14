Notizie Udinese – Success e la Premier League Libica: il punto sull’ex

Isaac Success cambia i piani della sua carriera: l'attaccante giocherà nella Premier League Libica e ha già l'accordo con una squadra

Isaac Success sta per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. L'ex giocatore dell'Udinese ha trovato accordo con l’ Al-Ta'awon SC , club che gioca nella Premier League Libica . Dopo un periodo deludente con l' Al-Wasl negli Emirati Arabi , il nigeriano si prepara a rimettersi in gioco all'età di 29 anni.

Dopo aver militato in squadre come Granada, Watford, Malaga e Udinese, con cui ha totalizzato 79 apparizioni e segnato 4 reti, il giovane del 1996 è intenzionato a superare le difficoltà recenti e a rilanciare la sua carriera con un club che ambisce a posizioni alte in classifica.