Notizie Udinese | Success ora preoccupa: zero gol fin qui in campionato

L'attaccante nigeriano non si sblocca: è ancora a secco di reti in stagione e la cosa inizia a far storcere il naso ai tifosi friulani

L'Udinese è tornata a perdere in campionato. La squadra di Andrea Sottil, dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia con il Monza, ha dovuto interrompere la propria striscia di nove risultati utili consecutivi in campionato, facendo rimanere intatto il record di dieci siglato nel 2011 da Di Natale e compagni. Il Torino durante il lunch match di ieri alla Dacia Arena, è riuscito a ottenere i tre punti grazie a una rete del proprio attaccante Pietro Pellegri, bravo a sfruttare l'assist al bacio di Radonjic. Per un bomber che segna, ce ne uno che non riesce a sbloccarsi in Serie A.

Stiamo parlando di Isaac Success. Il calciatore nigeriano non segna dalla partita in Coppa Italia contro la Feralpisalò ad agosto. Da lì in poi sono dodici le partite in cui l'ex Watford è rimasto a digiuno. E' vero,Success non può essere giudicato solo per i gol, perché il lavoro che svolge in campo per la squadra è sempre importante e generoso, ma questo è un dato che per un attaccante non può essere preso alla leggera.

Success: tanta sostanza ma pochi gol — Anche ieri la punta nigeriana è stato tra i migliori in campo per impegno e volontà, ma ancora una volta nel tabellino dei marcatori non è comparsa la sua firma. Prima del Mondiale, i friulani dovranno sostenere ancora quattro gare e Sottil dovrà per forza di cose contare sui gol dei suoi attaccanti. Deulofeu è tornato al gol, Beto lo ha sfiorato, mentre Success deve ancora sbloccarsi. Ora tocca a lui. La generosità in campo va sottolineata, ma a volte, per un bomber un po' di sano egoismo non fa male. Vedremo come si comporterà Success nelle prossime gare. Il tempo stringe.