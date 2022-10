Udinese-Torino, parlano Walace e Success e non mancano le polemiche!

“È stata una partita davvero difficile e lo sapevamo. Penso che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Ma la verità è che hanno vinto loro”. Il centrocampista bianconero prosegue l'intervista affermando come sia lui che la squadra siano consapevoli del fatto che l'unica ricetta segreta per continuare a sognare sia quella di continuare a lavorare "a testa bassa". Prosegue affermando che ciò che era accaduto mercoledì scorso faceva già parte del passato e che la squadra oggi era concentrata solo sul match contro i granata di Juric e "purtroppo non abbiamo fatto bene". Prosegue l'analisi del match da parte di Walace che loda il Torino e il loro atteggiamento difensivo.

Infine non è mancato un commento sulla parata di Milinkovic-Savic sul tiro di Beto: "è stato bravo". Però bisogna fare attenzione a non demoralizzarsi e a non buttare tutto ciò che di buono è stato fatto: "siamo sulla strada giusta" - dice Walace - "e giusto è anche l'atteggiamento con cui scendiamo in campo". Passiamo alle parole di Success <<<