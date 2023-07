News Udinese – Thauvin, Success e Deulofeu / Corsa a tre per un posto

L'Udinese si prepara alla nuova stagione e al momento per un posto fondamentale come la seconda punta, c'è una vera e propria corsa a tre

Thauvin, Success e Deulofeu sanno che dovranno lottare per un maglia da titolare. Ad oggi diventa difficile fare dei calcoli, visto che tutti e tre i giocatori sono stati o stanno diventando centrali al progetto e soprattutto hanno delle qualità uniche. Il primo a sorprendere è senza ombra di dubbio Florian Thauvin. Il ragazzo francese dopo i primi sei mesi che sono stati a dir poco inguardabili, sembra aver cambiato il suo ruolino di marcia ed ora è pronto per togliersi parecchie soddisfazioni. Florian ha già prenotato una maglia da titolare per questo inizio di campionato. Nelle prime tre amichevoli hanno dato una bella idea di quanto può essere pericoloso sul campo da gioco. Ben quattro gol messi a referto a cui vanno aggiunti anche parecchi assist.

Il secondo a puntare ad una maglia da titolare è il nigeriano Isaac Success. La sua stagione non sta iniziando nel migliore dei modi, visto che è ancora bloccato ai box per via dell'infortunio alla gamba. Non si hanno delle informazioni certe sul suo rientro, ma sembra essere solo una questione di pochi giorni. Il nigeriano, sfortunatamente, sta vivendo la stessa situazione che Beto ha passato poco più di una stagione fa. Speriamo che come il portoghese questo infortunio non influenzi la sua stagione, dopo aver già influenzato quella precedente.

Il titolare del posto — Gerard Deulofeu ha dimostrato a tutti di essere il vero titolare della maglia numero 10 e soprattutto del ruolo di seconda punta. Il suo calvario iniziato lo scorso gennaio, sta per finire e di conseguenza ci si prepara al via del campionato. Lo spagnolo avrà tanta concorrenza, ma è determinato per riprendersi la maglia da titolare a suon di belle giocate.