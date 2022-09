Roma-Udinese | Success dà un turno di riposo a Beto? – Le ultime

Dopo la convincente vittoria di mercoledì sera contro la Fiorentina, gli uomini di Sottil sono tornati al lavoro per preparare al meglio la sfida contro i giallorossi all'Olimpico. I friulani vogliono continuare il loro trend positivo , ma per uscire indenni da questo incontro delicato, ci sarà bisogno di un'altra grande prestazione. Il club allenato dallo Special One, invece, arriva a questa gara dopo aver trovato i primi gol in maglia giallorossa di Paulo Dybala e dopo aver tenuto ancora una volta in questo avvio la porta inviolata.

Rispetto alla gara contro il Monza, Mourinho dovrà fare a meno di due innesti importanti. Stiamo parlando di El Sharaawy e Kumbulla , giocatori essenziali nelle rotazioni dei capitolini, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Sottil dal canto suo ritrova Nehuen Perez : dopo aver scontato le due giornate di squalifica è pronto a scendere in campo dal '1 minuto. Vedremo se avrà imparato la lezione. Ma ci sono altre novità nell'undici di Sottil.

Stando alle ultime che arrivano dei campi, Beto dovrebbe lasciare spazio dal '1 minuto a Success, in modo del tutto precauzionale. L'attaccante portoghese sembra aver dato tutto contro la viola, uscendo dal campo dopo aver avvertito un leggero fastidio al flessore. Proprio per questo motivo, potrebbe essere arrivato il momento di rifiatare schierando l'accoppiata Success-Deulofeu. Anche perché Beto è tornato titolare solamente una settimana fa dopo una lunga sosta. Il nigeriano, comunque, è una valida alternativa che ben si sposa con le caratteristiche di Deulofeu. Meno bravo ad attaccare la profondità, Success è comunque abile nel dialogare con lo spagnolo e nel trovare lo spazio giusto per colpire la difesa avversaria. Il momento per dimostrare è arrivato, vedremo come coglierà questa chance.